«Сарансккабель»: рост производства и зарплаты работников

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-13T10:35:25+03:00

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Глава Мордовии Владимир Волков 12 декабря провел рабочую встречу с управляющим группой компаний «Нефтехимпром» Владимиром Матыцыным и директором завода «Сарансккабель» Владимиром Логуновым. Обсуждались предварительные итоги работы предприятия в 2019 году и планы на ближайшую перспективу, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Текущий год заканчивается для «Сарансккабеля» успешно. Отмечен рост объемов производства и среднемесячной заработной платы, которая составляет 37,5 тысячи рублей.

Владимир Волков подчеркнул значимость стабильной работы: «Главное для предприятия - развиваться, вкладывать в модернизацию производства, запускать новые проекты, выходить на новые рынки сбыта, а мы постараемся обеспечить поддержку ваших инициатив, направленных на развитие».

За пять лет в модернизацию производства на «Сарансккабеле» было инвестировано более 3 млрд. рублей, в настоящее время завод занимает устойчивое положение на рынке кабельной продукции. Общая численность работников предприятия составляет 1300 человек.

Руководитель управляющей компании «Сарансккабеля» поблагодарил Главу Мордовии за постоянное внимание к кабельному кластеру республики и поддержку проектов, важных для его развития: «Ни в одном регионе России мы не получаем такой поддержки, как в Мордовии, - отметил Владимир Матыцын. - За это огромное спасибо вам лично и вашей команде».

ИСТОЧНИК KP.RU