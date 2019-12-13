2019-12-13T10:35:25+03:00
Общество

«Сарансккабель»: рост производства и зарплаты работников

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы развития предприятия
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы МордовииФото: Пресс-служба Главы Мордовии
Изменить размер текста:

Глава Мордовии Владимир Волков 12 декабря провел рабочую встречу с управляющим группой компаний «Нефтехимпром» Владимиром Матыцыным и директором завода «Сарансккабель» Владимиром Логуновым. Обсуждались предварительные итоги работы предприятия в 2019 году и планы на ближайшую перспективу, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Текущий год заканчивается для «Сарансккабеля» успешно. Отмечен рост объемов производства и среднемесячной заработной платы, которая составляет 37,5 тысячи рублей.

Владимир Волков подчеркнул значимость стабильной работы: «Главное для предприятия - развиваться, вкладывать в модернизацию производства, запускать новые проекты, выходить на новые рынки сбыта, а мы постараемся обеспечить поддержку ваших инициатив, направленных на развитие».

За пять лет в модернизацию производства на «Сарансккабеле» было инвестировано более 3 млрд. рублей, в настоящее время завод занимает устойчивое положение на рынке кабельной продукции. Общая численность работников предприятия составляет 1300 человек.

Руководитель управляющей компании «Сарансккабеля» поблагодарил Главу Мордовии за постоянное внимание к кабельному кластеру республики и поддержку проектов, важных для его развития: «Ни в одном регионе России мы не получаем такой поддержки, как в Мордовии, - отметил Владимир Матыцын. - За это огромное спасибо вам лично и вашей команде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Саранска, грозивший выбросить из окна шестимесячную дочь, предстанет перед судом
Вместо браслета - семена: жительница Пензы попалась на удочку мошенника
В Пензе торжественно закрыли Год театра
Председателю совета директоров ОАО «Маяк» Василию Вдонину вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
«Сарансккабель»: рост производства и зарплаты работников
Лаборатория добрых историй
Сотрудников администрации Саранска не отпустят в отпуска на новогодние праздники
Юным пензенцам торжественно вручили паспорта
В Пензе прошло первенство по фигурному катанию «Сурские коньки»
Житель Городищенского района попал под домашний арест за убийство жены
Что кузнечане думают о коррупции?
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay!
Вечер, посвященный 55-летию ССО Пензенской области