Лаборатория добрых историй

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-13T10:13:17+03:00

Ее организовали в среду, 11 декабря, в Центральной городской библиотеке им. В.Г. Белинского Пензы для второклассников школы №56

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Юные читатели посещают библиотеку второй год, знакомятся с современной художественной литературой о детстве и семье. Обсуждают сюжеты, раскрывающие искренние взаимоотношения между детьми и взрослыми, людьми и домашними питомцами.

На очередной встрече, ребята познакомились с произведениями, сюжет которых посвящен старшим родственникам: «Борин дедушка» и «Бабушка в лифте» М. Потоцкой, «Бабушка, что такое терпение?» И. Даниловой, «Бабушка! - кричит Фридер» Г. Мебс и многими другими. Почитали Сборник пословиц и поговорок В. И. Даля, обсудили смысл тех или иных выражений о старости и молодости.

Библиотекари рассказали, какие фонды оказывают помощь пожилым людям в России и каким именно образом волонтёры помогают старшему поколению.

После этого ребята приступили к практическому заданию, поддержав девиз мероприятия «От добрых книг к добрым делам», сделали новогодние открытки для подопечных пензенских домов ветеранов.

- С книгой легко говорить о разном, даже о самом важном, - говорит Е. Лобанкина, разработчик проекта, - юные читатели искренне готовы делиться своим мнением о тех или иных явлениях реальной жизни. Здорово, что библиотека становится отличной площадкой для диалога поколений.

Следующая встреча с ребятами состоится в январе после зимних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU