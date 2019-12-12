Сотрудников администрации Саранска не отпустят в отпуска на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-12T17:25:37+03:00

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В преддверии новогодних праздников коммунальные службы Саранска перейдут на усиленный режим работы.

- Снег и непогода нас не спрашивают, когда им начинаться. Им все равно, праздник или нет. Поэтому праздничные выходные дни - не для городских коммунальных служб и управляющих компаний. Все должны быть на своих местах, на связи, в особенности руководители, - сказал мэр Саранска. - Что касается руководителей структурных подразделений Администрации города: не проситесь в отпуск на новогодние каникулы. Обвиняйте, ругайте, казните - но в отпуск не пойдете. Из вас никто еще не успел устать - вы все отдохнули в теплое время года. Я не был в отпуске в этом году и не собираюсь. Мы, так же, как и коммунальные службы, работаем в усиленном режиме. Все руководители должны быть в городе. Какие сюрпризы нам преподнесет погода, не знаем, поэтому должны быть в полной «боевой» готовности.

Глава города также подчеркнул, что во время проведения новогодних мероприятий в детских садах, школах и городских учреждениях культуры строго должны соблюдаться меры безопасности.

- На этот период необходимо ужесточить пропускной режим. Какие бы обиды не были, но это места с массовым скоплением людей. Нужно исключить использование пиротехнических изделий во время проведения всех новогодних торжеств. Перечень мест, где будут проводиться мероприятия, в обязательном порядке передайте в правоохранительные органы, - отметил мэр Саранска.

ИСТОЧНИК KP.RU