2019-12-12T17:29:10+03:00
Общество

Юным пензенцам торжественно вручили паспорта

Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вручение удостоверений личности состоялось сегодня в Законодательном Собрании региона. Виновников торжества и их родителей поздравил губернатор Иван Белозерцев:

- Получение паспорта гражданина Российской Федерации относятся к тем событиям, которые запоминаются на всю жизнь. Для молодого человека это этап становления личности, изменение социального статуса.

Он отметил, что подростки, приглашенные на церемонию вручения документов, уже доказали, что родной регион может ими гордиться, продемонстрировав успехи в учебе, спорте и творчестве.

- Быть гражданином России - значит быть ее патриотом. Патриот - это человек, который хочет добра своему Отечеству, который делает много хороших дел, улучшая жизнь вокруг себя: учится, работает, созидает. Желаю, чтобы каждый из вас был патриотом нашего пензенского региона и Российской Федерации, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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