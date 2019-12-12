В Пензе прошло первенство по фигурному катанию «Сурские коньки»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-12T16:35:36+03:00

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С 8 по 10 декабря во Дворце спорта «Рубин» проходило первенство города по фигурному катанию «Сурские коньки».

Всего в соревнованиях приняло участие 154 спортсмена из 12 регионов: Республики Мордовии, Оренбурга, Уфы, Отрадного, Саратова, Рязани, Ульяновска, Новоспасска, Тольятти, Пензы, Кузнецка, Заречного. Соревнования прошли в два этапа.

Наш город представляли 53 спортсмена, из них 14 стали призерами и победителями. В категории «Первые шаги» «золото» взяла Полина Бурова, «бронзу» - Вероника Казаева. В категории «Юный фигурист» лидером стала Анастасия Никитина, второе место взяла Инна Филиппова, третье - Ева Мягкова.

В разрядах места распределились следующим образом:

III юношеский - (первая группа) второе место - Екатерина Романова, третье - Милана Ширшикова;

III юношеский - (вторая группа) первое место - Дарья Мокшина, третье - Мария Санникова;

I юношеский - первое место - Ольга Дорофеева;

III спортивный - второе место - Ольга Зырянова, третье - Анастасия Водопьянова;

II спортивный - первое место - Дарья Малашина, третье - Маргарита Чернова.

ИСТОЧНИК KP.RU