2019-12-12T16:08:37+03:00
Происшествия

Житель Городищенского района попал под домашний арест за убийство жены

Расследование уголовного дела продолжается
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

6 декабря в Чаадаевке между 68-летним мужчиной и его 47-летней супругой вспыхнула ссора. Участники конфликта вышли во дворе, где мужчина в ответ на претензии вы хватил нож и ужарил им благоверную несколько раз. От острой кровопотери женщина скончалась на месте.

Соседи, обеспокоенные криками, вызвали полицию. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по медицинским показаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудников администрации Саранска не отпустят в отпуска на новогодние праздники
Юным пензенцам торжественно вручили паспорта
В Пензе прошло первенство по фигурному катанию «Сурские коньки»
Житель Городищенского района попал под домашний арест за убийство жены
Что кузнечане думают о коррупции?
ВТБ совместно с Mastercard предоставил клиентам SwatchPay!
Вечер, посвященный 55-летию ССО Пензенской области
Цель - сделать жизнь жителей Пензенской области лучше
Город Спутник вошел в число знаковых строительных объектов десятилетия
Житель Саранска предстанет перед судом за убийство знакомого
ВТБ создает Лайфстайл платформу
На ремонт дорог в Сердобском районе направят 18 миллионов рублей
Соревнования по художественной гимнастике в Пензе
Пензенский студент стал победителем Международного конкурса «Вместе против коррупции»
Конфликт привел женщину на скамью подсудимых
На металлургическом предприятии в Пензе пострадали двое сотрудников
К 2022 году в Сердобске появятся еще 180 новых рабочих мест
«Серебряные струны»
Бакунинский мост в Пензе
Иван Белозерцев посетил Сердобскую больницу
Пензенцы напишут тест по истории Отечества
О состоянии преступности в Мордовии за январь-ноябрь 2019 года
В пензенском зоопарке будет работать приемная Деда Мороза
Жительница Саранска предстанет перед судом за убийство мужа
В предновогодний период в Пензе ужесточат борьбу с незаконной торговлей
Житель Пензенской области забил сожительницу до смерти табуретом
До конца года в Пензе введут в эксплуатацию еще 12 домов