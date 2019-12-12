Житель Городищенского района попал под домашний арест за убийство жены

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-12T16:08:37+03:00

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6 декабря в Чаадаевке между 68-летним мужчиной и его 47-летней супругой вспыхнула ссора. Участники конфликта вышли во дворе, где мужчина в ответ на претензии вы хватил нож и ужарил им благоверную несколько раз. От острой кровопотери женщина скончалась на месте.

Соседи, обеспокоенные криками, вызвали полицию. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по медицинским показаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU