2019-12-12T11:03:43+03:00
Общество

Вечер, посвященный 55-летию ССО Пензенской области

Торжества в честь знаменательной даты и закрытия летнего трудового семестра, состоятся 14 декабря
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Фото: Пресс-служба Правительства пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства пензенской области
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В этот день Пензенская областная филармония соберет у себя более 700 бойцов и командиров, комиссаров и активистов Российских студенческих отрядов. В мероприятии примут участие представители органов власти, руководство образовательных организаций высшего и профессионального образования Пензенской области, где базируются студенческие отряды.

Праздничное мероприятие начнется в 15.00 с работы интерактивных площадок и фотозон, по различным направлениям: строительному, педагогическому, сервисному и сельскохозяйственному.

В 17.00 начнется торжественная часть, во время которой состоится передача знамени лучшего студенческого отряда Пензенской области Советского периода, выступят творческие коллективы Пензы.

Самые активные бойцы будут отмечены благодарностями и благодарственными письмами губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. Также будет вручен Почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах», являющийся высшей наградой современного движения студенческих отрядов.

Впервые будет вручен и Почетный знак «За вклад в развитие студенческих отрядов Пензенской области», учрежденный специально в юбилейный год.

Главным событием торжества станет подведение итогов всего трудового 2019 года и объявление лучших студенческих отрядов Пензенской области с вручением им переходящих знамен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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