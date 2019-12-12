2019-12-12T09:38:57+03:00
Общество

Цель - сделать жизнь жителей Пензенской области лучше

Губернатор Иван Белозерцев встретился с руководителями НКО в среду, 11 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«Без развития институтов гражданского общества невозможно представить развитие Пензенской области, успешное решение важных социальных задач, стоящих перед нами, - подчеркнул глава региона. - Это и поддержка материнства и детства, пожилых и людей с инвалидностью, охрана окружающей среды, сохранение исторической памяти, вовлечение молодежи в волонтерские проекты», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В регионе реализуется уникальный инклюзивный проект по созданию арт-поместья «Новые берега», а также немало других, которые могут считаться брендами пензенского региона: социальный магазин «Добрый шкаф», фестивали «Канитель» и «Витамин науки», «Школа материнства», движение «Зеленая волна».

В этом году победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 26 организаций из Пензенской области. Сумма поддержки составила 67 миллионов рублей.

«Органы государственной власти и организации некоммерческого сектора стремятся к одной цели - сделать лучше жизнь жителей Пензенской области. Мы будем поддерживать НКО, потому что для людей важна их работа», - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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