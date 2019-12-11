Город Спутник вошел в число знаковых строительных объектов десятилетия
Перечень знаковых объектов страны опубликован в журнале, специально выпущенном объединением к 10-летию саморегулирования в строительной отрасли.
Всего в список включен 41 объект. Приволжский федеральный округ представлен Городом Спутником, объектами Универсиады-2013 и многопрофильным лицеем в Казани, стадионом «Мордовия Арена» в Саранске и Федеральным высокотехнологичным центром медицинской радиологии в Димитровграде.
Также в список включены парк Зарядье и новые станции московского метро, Богучанская ГЭС и аэропорт «Жуковский», Ельцин Центр в Екатеринбурге и Янтарь-Холл в Светлогорске.
ИСТОЧНИК KP.RU