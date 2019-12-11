Житель Саранска предстанет перед судом за убийство знакомого
Преступление произошло в сентябре
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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, в ночь на 7 сентября обвиняемый у себя в квартире в Саранске в ходе ссоры нанес удар ножом знакомому. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил присутствовавший в квартире еще один мужчина.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU