2019-12-11T17:20:02+03:00
Происшествия

Житель Саранска предстанет перед судом за убийство знакомого

Преступление произошло в сентябре
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, в ночь на 7 сентября обвиняемый у себя в квартире в Саранске в ходе ссоры нанес удар ножом знакомому. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался. В правоохранительные органы о произошедшем сообщил присутствовавший в квартире еще один мужчина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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