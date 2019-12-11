На ремонт дорог в Сердобском районе направят 18 миллионов рублей
Жительница села Долгоруково Елена Янкина обратилась с просьбой заасфальтировать участок дороги, которая проходит по населенному пункту и соединяет его с селом Кологривовка.
Глава администрации Сердобского района Александр Бедикин пояснил, что ремонт дороги уже делали три года назад, и в будущем году планируется привести в порядок ее участок протяженностью в два с половиной километра.
Вопрос, касающийся дорог, задала и жительница Сердобска Вера Добролюбова, которая попросила от имени всех жителей пенсионного возраста обустроить дорожное покрытие и отремонтировать тротуар на улице Пушкина.
Глава субъекта РФ распорядился включить объект в план дорожных работ.
Сердобчанка Наталья Серегина озвучила просьбу о ремонте здания Дома искусств.
По информации министра культуры области Татьяны Курдовой, в этом году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ составляет 19,1 млн. руб. Капремонт может быть проведен за счет региональной госпрограммы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» в случае, если объект пройдет конкурсный отбор зимой 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU