Пензенский студент стал победителем Международного конкурса «Вместе против коррупции»
В Генеральной прокуратуре РФ наградили победителей и призеров Международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!». В этом году в нем принимали участие жители России, а также других государств - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка).
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Всего в рамках конкурса поступило свыше 22 тысяч плакатов и видеороликов.
В номинации «Лучший плакат» I место заняла работа 19-летнего студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александра Юндина «Коррупцию побеждают люди!».
Почетные призы финалистам вручил Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.
ИСТОЧНИК KP.RU