Пензенский студент стал победителем Международного конкурса «Вместе против коррупции»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-11T11:40:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Генеральной прокуратуре РФ наградили победителей и призеров Международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!». В этом году в нем принимали участие жители России, а также других государств - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка).

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Всего в рамках конкурса поступило свыше 22 тысяч плакатов и видеороликов.

В номинации «Лучший плакат» I место заняла работа 19-летнего студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александра Юндина «Коррупцию побеждают люди!».

Почетные призы финалистам вручил Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

ИСТОЧНИК KP.RU