2019-12-11T11:40:52+03:00
Общество

Пензенский студент стал победителем Международного конкурса «Вместе против коррупции»

Работа Александра Юндина завоевала первое место в номинации «Лучший плакат»
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

В Генеральной прокуратуре РФ наградили победителей и призеров Международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!». В этом году в нем принимали участие жители России, а также других государств - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка).

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Всего в рамках конкурса поступило свыше 22 тысяч плакатов и видеороликов.

В номинации «Лучший плакат» I место заняла работа 19-летнего студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александра Юндина «Коррупцию побеждают люди!».

Почетные призы финалистам вручил Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24