К 2022 году в Сердобске появятся еще 180 новых рабочих мест

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-11T09:55:50+03:00

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Вчера предприятие в рамках своей рабочей поездки в Сердобск посетил губернатор Иван Белозерцев. Компания начала работу совсем недавно – этой осенью. Чемоданы, дамские сумки и другие изделия из кожи, изготавливаемые на базе ООО «Приоритет», реализуются в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Модельный ряд насчитывает более двух тысяч наименований.

- Сейчас на предприятии уже создано 20 рабочих мест. Еще 180 появятся к 2022 году, - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил еще раз проанализировать меры поддержки, оказываемые предприятиям швейной отрасли с целью их совершенствования, если такая необходимость существует.

- Доработайте меры господдержки, которые оказываются швейникам, они обязательно должны быть основаны на открытии реальных вакансий при условии развития и расширения производства, - распорядился он.

ИСТОЧНИК KP.RU