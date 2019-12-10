Иван Белозерцев посетил Сердобскую больницу

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-10T18:07:30+03:00

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Сегодня Иван Белозерцев посетил с рабочей поездкой Сердобск, где пообщался с персоналом местной больницы. ГБУЗ «Сердобская МРБ им. Настина» является межрегиональным лечебно-диагностическим и консультативным центром. Обслуживает более 38 тысяч пациентов из Сердобска, Бековского, Колышейского, Малосердобинского и Сердобского районов, а также Саратовской области. В поликлинике работают 169 врачей и среднего медперсонала.

С 2017 года здесь реализуется федеральный проект «Бережливая поликлиника». После реализации направления «Открытая регистратура и новая организация пространства» удалось сократить время пребывания посетителя в зоне регистратуры до десяти минут.

В процессе общения с персоналом учреждения здравоохранения и пациентами глава Иван Белозерцев подчеркнул важность принимаемых в регионе мер, направленных на сокращение дефицита медицинских кадров на территории области.

- Мы работаем над решением этой проблемы - привлечением выпускников-медиков на работу в учреждения здравоохранения малых населенных пунктов, предоставлением им жилья, созданием достойных условий проживания специалистов в районных центрах и на селе, - пояснил губернатор.

Также он обратил внимание на необходимость постоянного обновления информации на Интернет-ресурсах о наличии вакантных мест в учреждениях здравоохранения Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU