Пензенцы напишут тест по истории Отечества

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-10T17:01:40+03:00

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В пятницу все регионы России и 42 зарубежные страны напишут тест по истории Отечества. Международная акция успешно реализуется с 2015 года. В нашем регионе ее участниками уже стали более 25 тысяч человек. Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин поддерживает проведение акции:

- В преддверии 75-летия Победы необходимо уделить особое внимание вопросам формирования у детей и взрослого поколения интереса к отечественной истории. Важно знать героическое прошлое своего народа и страны.

Свои знания можно будет проверить на специально организованных площадках, которые начнут работу в 11.00 по местному времени, и на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн-тестирование будет доступно в течение всего дня по московскому времени. Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды отечественной истории.

Главной площадкой тестирования в нашем регионе станет Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж). Еще пройти тест можно будет в следующих организациях:

* Пензенский государственный университет архитектуры и строительства;

* Пензенский государственный аграрный университет;

* МБОУ СОШ № 37;

* МБОУ СОШ № 49;

* Гимназия № 53;

* МБОУ СОШ № 65/23.

Жители муниципальных районов смогут написать тест на площадках в районных образовательных организациях. Полный перечень мест, где можно будет пройти тестирование, опубликован на сайте кдгр.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU