В пензенском зоопарке будет работать приемная Деда Мороза

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-10T15:17:18+03:00

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23 декабря в пензенском зоопарке начнет работу приемная Деда Мороза. Ежедневно с 13.00 до 14.00 (а 28 декабря - с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00) ее маленькие посетители смогут не только загадать желание главному зимнему волшебнику и написать ему письмо, на которое обязательно получат ответ, но и познакомиться с кроликом и козочкой и покормить их.

Приемная будет работать до 29 декабря.

КСТАТИ

Сотрудники зоопарка напоминают - учреждение работает круглый год! И если вы ни разу не любовались животными в холодное время года, то очень советуем вам это сделать: медведь Белый, волчица Инира, полярные совы, альпаки и яки, верблюды, лисы и другие подопечные зоопарка уже утеплились и приоделись в свои зимние одеяния и готовы похвастаться ими перед посетителями.

Не теряйте время даром!

ИСТОЧНИК KP.RU