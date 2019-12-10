Жительница Саранска предстанет перед судом за убийство мужа

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-10T14:59:59+03:00

Свою вину в содеянном женщина поначалу отрицала, но правоохранителям удалось доказать обратное

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42-летняя жительница Саранска предстанет перед судом за убийство супруга. 4 января тело 51-летнего мужчины обнаружила его мать, обеспокоенная тем, что сын не выходил несколько дней с ней на связь.

В ходе расследования выяснилось, что 1 января мужчина и его супруга распивали спиртное. Разразилась ссора, в итоге женщина нанесла мужу ранение, не совместимое с жизнью.

Женщину задержали, но свою вину она признать изначально отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU