2019-12-10T14:53:41+03:00
Общество

В предновогодний период в Пензе ужесточат борьбу с незаконной торговлей

Сотрудники городской мэрии и полиция будут проводить совместные рейды
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в городской администрации состоялось совещание, одной из тем которого стала организация елочных базаров и новогодних ярмарок. Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк рассказала подробнее о работе торговых точек в этом году:

- В ноябре провели аукционы по размещению елочных базаров, на сегодняшний день заключено 84 договора. В Пензе горожане уже могут купить сосны и ели, - доложила Ольга Валерьевна.

Она отметила, что по прошлогоднему опыту ожидается появление и точек несанкционированной торговли новогодними деревьями, поэтому информация об официальных местах продажи уже направлена в адрес УМВД России по городу Пензе.

– Вместе мы составим график, согласно которому ежедневно, начиная с ближайших выходных, совместно с уполномоченными должностными лицами администраций районов, сотрудников УМВД России по городу Пензе будем пресекать факты несанкционированной торговли хвойными деревьями, - проинформировала Ольга Жовтяк.

Андрей Лузгин отметил, что также в адрес администрации города поступают обращения по поводу нелегальных торговых точек.

- Давайте продолжать бороться в целом с несанкционированной торговлей. Особенно необходимо активизировать данную работу в предновогодний период, - поручил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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