Житель Пензенской области забил сожительницу до смерти табуретом

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-10T13:14:22+03:00

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СУ СК по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 48-летней жительницы села Большие Хутора Нижнеломовского района. Следствие выяснило, что 20 ноября 35-летний сожитель погибшей вернулся домой нетрезвым.

Между женщиной и мужчиной вспыхнула ссора. Примириться пара решила с помощью совместного распития спиртного, но после пары бокалов ссора началась снова.

Мужчина начал избивать сожительницу кулаками, а после схватил железный табурет и нанес им несколько ударов по голове женщины. После избиения он покинул дом и пошел снова пить с приятелем. Вернувшись наутро и обнаружив сожительницу без признаков жизни, гражданин вызвал полицию.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 48-летней женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU