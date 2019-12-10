Житель Пензенской области забил сожительницу до смерти табуретом
СУ СК по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 48-летней жительницы села Большие Хутора Нижнеломовского района. Следствие выяснило, что 20 ноября 35-летний сожитель погибшей вернулся домой нетрезвым.
Между женщиной и мужчиной вспыхнула ссора. Примириться пара решила с помощью совместного распития спиртного, но после пары бокалов ссора началась снова.
Мужчина начал избивать сожительницу кулаками, а после схватил железный табурет и нанес им несколько ударов по голове женщины. После избиения он покинул дом и пошел снова пить с приятелем. Вернувшись наутро и обнаружив сожительницу без признаков жизни, гражданин вызвал полицию.
Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 48-летней женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Мужчина задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU