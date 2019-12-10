2019-12-10T15:08:04+03:00
Общество

До конца года в Пензе введут в эксплуатацию еще 12 домов

Текущие вопросы, связанные со строительством, обсудили сегодня в городской мэрии
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Ход работ по каждому объекту представил замглавы администрации Магомед Агамагомедов.

- В рамках соглашения, подписанного между администрацией города и правительством Пензенской области, показатель ввода жилья в эксплуатацию составляет 500 тысяч кв.метров жилья, из них на сегодняшний день введено 372 тысячи кв.метров, что составляет 74,5% от годового плана, – доложил он. - До конца года планируется завершить строительство 12-ти многоквартирных домов.

Магомед Агамагомедов подчеркнул, что по каждому из этих строений обеспечена техническая возможность присоединения к инженерным сетям, все компании заключили соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Так, для обеспечения водоснабжением новых микрорайонов в Арбеково завершено строительство первого этапа насосной станции третьего подъема. В части теплоснабжения новостроек ПАО «Т плюс» завершило строительство магистральной теплотрассы диаметром 500 мм до 3, 6, 7 и 8 микрорайонов Арбеково.

Помимо возведения многоквартирных жилых домов, в Пензе активно идет индивидуальное жилищное строительство. До конца года планируется сдать еще 16 тысяч кв.метров индивидуального жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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