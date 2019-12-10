В Кузнецке росгвардейцы уберегли пензенца от смерти под поездом

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-10T11:16:23+03:00

Нетрезвый гражданин упал на рельсы и не смог самостоятельно встать

Изменить размер текста: A A

Жительница Кузнецка сообщила в правоохранительные органы, что видела лежащего на рельсах мужчину. Гражданин был пьян и не имел возможности встать без чьей-либо помощи.

На место выдвинулись сотрудники Росгвардии, патрулировавшие неподалеку, которые и обнаружили 32-летнего жителя Пензы на рельсах. Стражи порядка перенесли мужчину в безопасное место за считанные минуты до того, как по путям прошел поезд.

Гражданин был передан в руки полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU