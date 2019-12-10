Работа нарколаборатории остановлена

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-10T09:13:08+03:00

УФСБ России по Пензенской области пресечена деятельность четырех жителей г. Пензы, организовавших лабораторию по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере

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В результате проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий на территории одного из принадлежащих злоумышленникам коттеджей обнаружено и изъято свыше 10 килограммов наркотического средства «мефедрон», три химических реактора для производства наркотиков и более 1000 литров различных реагентов и смесей.

9 ноября 2019 года следственным отделом УФСБ России по Пензенской области в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», отмечает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

Для возмещения ущерба от противоправной деятельности у преступников изъяты два автомобиля и денежные средства в размере 700 000 рублей.

В настоящее время органы государственной безопасности проводят работу по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений и установлению соучастников противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU