Работа нарколаборатории остановлена
В результате проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий на территории одного из принадлежащих злоумышленникам коттеджей обнаружено и изъято свыше 10 килограммов наркотического средства «мефедрон», три химических реактора для производства наркотиков и более 1000 литров различных реагентов и смесей.
9 ноября 2019 года следственным отделом УФСБ России по Пензенской области в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере», отмечает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.
Для возмещения ущерба от противоправной деятельности у преступников изъяты два автомобиля и денежные средства в размере 700 000 рублей.
В настоящее время органы государственной безопасности проводят работу по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений и установлению соучастников противоправной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU