В многопрофильном колледже ПГУ появятся новые мастерские
Мастерские, оснащенные по стандартам движения "Молодые профессионалы", появятся в многопрофильном колледже Пензенского государственного университета (ПГУ) в будущем году по IT-направлениям.
В колледже появятся пять мастерских по машинному обучению и большим данным (big data), разработке компьютерных игр и мультимедийных, мобильных приложений, дополненной и виртуальной реальности, решений с использованием блокчейн-технологий. Они предусматривают современное компьютерное оснащение и позволят расширить перечень специальностей среднего профессионального образования.
На их оснащение планируется направить 37,1 млн рублей. Согласно условиям конкурса, мастерские должны быть открыты до 1 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU