2019-12-09T17:55:28+03:00
Общество

В многопрофильном колледже ПГУ появятся новые мастерские

Они будут созданы на средства федерального гранта
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мастерские, оснащенные по стандартам движения "Молодые профессионалы", появятся в многопрофильном колледже Пензенского государственного университета (ПГУ) в будущем году по IT-направлениям.

В колледже появятся пять мастерских по машинному обучению и большим данным (big data), разработке компьютерных игр и мультимедийных, мобильных приложений, дополненной и виртуальной реальности, решений с использованием блокчейн-технологий. Они предусматривают современное компьютерное оснащение и позволят расширить перечень специальностей среднего профессионального образования.

На их оснащение планируется направить 37,1 млн рублей. Согласно условиям конкурса, мастерские должны быть открыты до 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С потребителями коммунальных услуг заговорили на языке супергероев
В Камешкирском районе при пожаре погибли двое
В Пензе начали работу первые елочные базары
В Вадинском районе в ДТП с автобусом погибла женщина
Пензенская школьница стала участницей международной смены в Образовательном центре «Сириус»
Более тысячи пензенских семей оформили ипотеку в банке ВТБ
Иван Белозерцев завел страницу в социальной сети Вконтакте
41 погибший по вине пьяных водителей
Юбилей экономического факультета Пензенского аграрного университета
Сотрудница банка из Саранска, присвоившая деньги клиента, предстала перед судом
Житель Саранска потерял 50 тысяч рублей при покупке цифрового пианино
Пьяному мотоциклисту зима не помеха
В Пензе состоится турнир по дзюдо, посвященный Дню образования органов безопасности
Сведения о доходах и имуществе недостоверные
Глава Мордовии посетил детский сад «Теремок»
Иван Белозерцев: «Мы должны исключить ДТП с общественным транспортом»