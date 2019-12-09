В многопрофильном колледже ПГУ появятся новые мастерские

СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-09T17:55:28+03:00

Они будут созданы на средства федерального гранта

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Мастерские, оснащенные по стандартам движения "Молодые профессионалы", появятся в многопрофильном колледже Пензенского государственного университета (ПГУ) в будущем году по IT-направлениям.

В колледже появятся пять мастерских по машинному обучению и большим данным (big data), разработке компьютерных игр и мультимедийных, мобильных приложений, дополненной и виртуальной реальности, решений с использованием блокчейн-технологий. Они предусматривают современное компьютерное оснащение и позволят расширить перечень специальностей среднего профессионального образования.

На их оснащение планируется направить 37,1 млн рублей. Согласно условиям конкурса, мастерские должны быть открыты до 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU