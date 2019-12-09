2019-12-09T16:50:59+03:00
Происшествия

В Камешкирском районе при пожаре погибли двое

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера вечером в деревянном жилом доме по улице Центральной в селе Кулясово Камешкирского района произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме были обнаружены два тела: 62-летнего мужчины и 50-летней женщины, которые проживали совместно.

Предварительной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели пенсионера. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С потребителями коммунальных услуг заговорили на языке супергероев
В Пензе начали работу первые елочные базары
В Вадинском районе в ДТП с автобусом погибла женщина
Пензенская школьница стала участницей международной смены в Образовательном центре «Сириус»
Более тысячи пензенских семей оформили ипотеку в банке ВТБ
Иван Белозерцев завел страницу в социальной сети Вконтакте
41 погибший по вине пьяных водителей
Юбилей экономического факультета Пензенского аграрного университета
Сотрудница банка из Саранска, присвоившая деньги клиента, предстала перед судом
Житель Саранска потерял 50 тысяч рублей при покупке цифрового пианино
Пьяному мотоциклисту зима не помеха
В Пензе состоится турнир по дзюдо, посвященный Дню образования органов безопасности
Сведения о доходах и имуществе недостоверные
Глава Мордовии посетил детский сад «Теремок»
Иван Белозерцев: «Мы должны исключить ДТП с общественным транспортом»