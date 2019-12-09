В Камешкирском районе при пожаре погибли двое

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-09T16:50:59+03:00

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Вчера вечером в деревянном жилом доме по улице Центральной в селе Кулясово Камешкирского района произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме были обнаружены два тела: 62-летнего мужчины и 50-летней женщины, которые проживали совместно.

Предварительной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели пенсионера. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU