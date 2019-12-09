В Камешкирском районе при пожаре погибли двое
Вчера вечером в деревянном жилом доме по улице Центральной в селе Кулясово Камешкирского района произошел пожар. О возгорании в подразделение МЧС России по Пензенской области сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме были обнаружены два тела: 62-летнего мужчины и 50-летней женщины, которые проживали совместно.
Предварительной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.
Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели пенсионера. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU