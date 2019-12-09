В Вадинском районе в ДТП с автобусом погибла женщина
Еще одна участница аварии попала в больницу
Фото: МЧС России по Пензенской области
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Сегодня утром на трассе рядом с селом Котел Вадинского района произошло ДТП: столкнулись автомобиль «Peugeot» и автобус, следовавший по маршруту «Пенза-Земетчино».
32-летняя пассажирка «легковушки» погибла, женщина-водитель была госпитализирована.
Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось пять человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU