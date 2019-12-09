2019-12-09T14:40:04+03:00
Общество

Пензенская школьница стала участницей международной смены в Образовательном центре «Сириус»

Дарья приняла участие в разработке ро бота для чайных плантаций
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство образования Пензенской области
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C 29 ноября по 7 декабря в Образовательном центре «Сириус» проходила Первая Международная проектная смена. В ней приняли участие 50 индийских и российских школьников. Пензенскую область представляла ученица Губернского лицея Дарья Никитина.

Участники смены работали в проектных группах по пяти основным направлениям: «Чистая энергетика», «Робототехника», «Биомедицина», «Космические исследования» и «Big data». Каждая команда разрабатывала проект, соответствующий стратегии устойчивого развития, закрепленной в Декларации ООН.

Фото: Министерство образования Пензенской области

Дарья Никитина стала участницей секции по робототехнике. Школьники этого направления работали над проектом, актуальным как для Краснодарского края, стратегической территории для выращивания чайной культуры, так и для Индии, прославившейся своими чайными плантациями.

Качество этого популярного напитка зависит от многих факторов, в том числе и от правильной сборки. Если молодые побеги собрать не вовремя, пропустить испорченный или погибший лист, снижается урожай и ухудшается сам продукт. Школьники решили автоматизировать этот процесс.

На защите ребята представили робота для чайных плантаций, состоящего из двух частей. Первый робот, распознающий проблемы, направляет информацию второму роботу, который перемещается по строго заданной траектории к проблемному ростку и, если нужно, специальным манипулятором вырывает его или сажает новый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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