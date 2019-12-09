2019-12-09T12:04:55+03:00
Общество

Иван Белозерцев завел страницу в социальной сети Вконтакте

Через нее губернатор будет отвечать на вопросы граждан
Анна ЧЕРНАЯ
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Официальная страничка губернатора Пензенской области в ВК станет четвертым его аккаунтом в социальных сетях.

- Вижу востребованность такой формы взаимодействия с людьми. В каждой социальной сети своя аудитория, поэтому считаю необходимым общаться на всех платформах, - прокомментировал свое решение глава региона.

На странице Ивана Белозерцева «ВКонтакте» пользователи смогут задавать вопросы. Ответы на них губернатор Пензенской области будет давать лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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