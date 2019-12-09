41 погибший по вине пьяных водителей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-09T10:19:12+03:00

В зарегистрированном на территории Мордовии за 11 месяцев 141 ДТП по вине нетрезвых водителей, 41 человек погиб и 210 получили травмы

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В целях принятия дополнительных мер по профилактике на дорогах Мордовии ДТП, 13 и 14 декабря в Саранске и районах республики сотрудники Госавтоинспекции республики проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба ГИБДД МВД РФ по республике Мордовия.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает гражданам, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года, с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU