2019-12-09T10:19:12+03:00
Происшествия

41 погибший по вине пьяных водителей

В зарегистрированном на территории Мордовии за 11 месяцев 141 ДТП по вине нетрезвых водителей, 41 человек погиб и 210 получили травмы
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ГИБДД МВД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба ГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

В целях принятия дополнительных мер по профилактике на дорогах Мордовии ДТП, 13 и 14 декабря в Саранске и районах республики сотрудники Госавтоинспекции республики проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба ГИБДД МВД РФ по республике Мордовия.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает гражданам, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года, с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С потребителями коммунальных услуг заговорили на языке супергероев
В Камешкирском районе при пожаре погибли двое
В Пензе начали работу первые елочные базары
В Вадинском районе в ДТП с автобусом погибла женщина
Пензенская школьница стала участницей международной смены в Образовательном центре «Сириус»
Более тысячи пензенских семей оформили ипотеку в банке ВТБ
Иван Белозерцев завел страницу в социальной сети Вконтакте
Юбилей экономического факультета Пензенского аграрного университета
Сотрудница банка из Саранска, присвоившая деньги клиента, предстала перед судом
Житель Саранска потерял 50 тысяч рублей при покупке цифрового пианино
Пьяному мотоциклисту зима не помеха
В Пензе состоится турнир по дзюдо, посвященный Дню образования органов безопасности
Сведения о доходах и имуществе недостоверные
Глава Мордовии посетил детский сад «Теремок»
Иван Белозерцев: «Мы должны исключить ДТП с общественным транспортом»