2019-12-08T18:07:48+03:00
Происшествия

Житель Саранска потерял 50 тысяч рублей при покупке цифрового пианино

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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35-летний житель Саранска стал жертвой мошенника.

Как пояснил мужчина, в сентябре на одном из специализированных сайтов он нашел объявление о продаже цифрового пианино. Связавшись с администратором, гражданин договорился об условиях покупки, которая осуществлялась только по 100% предоплате. Потерпевший перечислил за музыкальный инструмент 49 тысяч 990 рублей, однако в назначенный срок товар ему не пришел. Спустя некоторое время оказался заблокирован и сайт, на котором было размещено объявление. Прождав несколько месяцев, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при покупке товаров через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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