Житель Саранска потерял 50 тысяч рублей при покупке цифрового пианино
35-летний житель Саранска стал жертвой мошенника.
Как пояснил мужчина, в сентябре на одном из специализированных сайтов он нашел объявление о продаже цифрового пианино. Связавшись с администратором, гражданин договорился об условиях покупки, которая осуществлялась только по 100% предоплате. Потерпевший перечислил за музыкальный инструмент 49 тысяч 990 рублей, однако в назначенный срок товар ему не пришел. Спустя некоторое время оказался заблокирован и сайт, на котором было размещено объявление. Прождав несколько месяцев, мужчина обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при покупке товаров через Интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU