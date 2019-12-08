Пьяному мотоциклисту зима не помеха

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-08T15:15:34+03:00

5 декабря на территории Республики Мордовия зарегистрировано два ДТП, в которых один человек погиб, два получили травмы

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В Саранске 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада 219110 Гранта», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на световую опору на улице Волгоградская. В результате ДТП водитель Лады бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в ГБУЗ РМ РКБ №4. В момент аварии водитель находился в трезвом состоянии, отмечает пресс-служба ГИБДД МВД РФ по Мордовии.

На 13 км автодороги «Саранск- Ромоданово - Б. Игнатово» 49-летний мужчина на автомобиле «Лада Ларгус» не рассчитал безопасную скорость движения, и совершил наезд на металлическое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Даймлер Бенц» в составе полуприцепа «Дженерал Трейлерс». В результате ДТП 53-летняя пассажирка Лады от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель с различными травмами госпитализирован, взята кровь на анализ.

В отношении водителя «Даймлер Бенц» составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ. На данном участке автодороги выявлен недостаток - просадка дорожного покрытия (колейность).

В 23 часа 10 минут на улице Комсомольская в п. Зубова Поляна сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району был остановлен мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» под управлением 30-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. На место была вызвана СОГ ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району.

ИСТОЧНИК KP.RU