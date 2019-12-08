В Пензе состоится турнир по дзюдо, посвященный Дню образования органов безопасности
На татами право первенства будут оспаривать юноши 2003-2005 годов рождения. В оргкомитет поступили предварительные заявки от клубов, представляющих Москву, Нижегородскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую области, а также Республику Мордовия.
Спортсменам предстоит борьба за медали в весовых категориях до 46 кг, 50, 55, 60, 66, 73, 81, а также 90 кг и более.
Организаторами соревнований выступают Управление ФСБ РФ по Пензенской области и региональная федерация дзюдо. Турнир проводится в целях патриотического воспитания молодежи, пропаганды и популяризации дзюдо в Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU