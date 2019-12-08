2019-12-08T09:18:45+03:00
Общество

Глава Мордовии посетил детский сад «Теремок»

В рамках рабочей поездки в Большеберезниковский район 7 декабря Владимир Волков осмотрел новое здание дошкольного учреждения
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Изменить размер текста:

В «Теремке», рассчитанном на 60 мест, созданы все условия для максимально комфортного пребывания детей. В том числе открыта ясельная группа на 20 мест для детей с 2 месяцев до 2 лет, появился современный музыкально-спортивный зал.

Воспитанники старшей группы детского сада, которая имеет экологическую направленность, показали свои работы. Сделаны они на нешуточном уровне, ведь в распоряжении ребят есть современные 3-D микроскопы и настоящий телескоп.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, родители и воспитатели поблагодарили гостя за строительство нового корпуса детского сада - это был один из важнейших наказов избирателей Большеберезниковского района.

«Мы стремимся к тому, чтобы создавать равные условия для детей, - подчеркнул Владимир Волков. - И делаем все возможное, чтобы самые современные образовательные технологии были доступны малышам и в городе, и в сельской местности».

Оценивая работу строителей, Глава Мордовии отметил, что всё сделано очень качественно, с большой ответственностью и заботой о детях.

Дом культуры, детский сад, парк - все эти новые объекты в Больших Березниках появились в этом году. До конца года в райцентре будет сдан трехэтажный дом по программе переселения из аварийного жилья, в следующем году планируется ввести в строй новый стадион. В ходе беседы с жителями района Владимир Волков пообещал, что в рамках реализации нацпроектов обустройство сельских территорий продолжится.

В этот же день Глава Мордовии посетил новый Свято-Троицкий храм в Больших Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сведения о доходах и имуществе недостоверные
Иван Белозерцев: «Мы должны исключить ДТП с общественным транспортом»
СУ СК по Пензенской области проверит сообщение СМИ об авариях на улице Бекешской
Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области получил ведомственную медаль
«Пенза – сердце мастерства»
В Пензе представили проект бюджета города на 2020 год
Сколько стоит попытка дать взятку в 500 рублей
12 декабря в Пензе торжественно закроют Год театра
Житель Пензенской области, надругавшийся над тремя девочками, предстал перед судом
ВТБ выдал пензенским компаниям свыше одного миллиарда рублей льготных кредитов
В Пензенской области пройдет молодежный форум «Инженеры будущего»
Саранск преображается к Новому году
В День Конституции в мэрии Пензы состоится прием граждан
Жители 238 пензенских домов получат компенсации на оплату отопления
В Каменке задержали мужчину, разбившего витрину в местном баре
В Пензе наградили «Добровольцев Сурского края»
Жительница Мордовии пострадала при пожаре
В Пензе состоится митинг в память жертв Спитакского землетрясения
Станок компании «СтанкоМашСтрой» снова вошел в число 100 лучших товаров в России
В Мордовии открыли памятник Федору Ушакову
Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 23 млрд рублей
Ассоциация законодателей субъектов ПФО