Глава Мордовии посетил детский сад «Теремок»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-08T09:18:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Теремке», рассчитанном на 60 мест, созданы все условия для максимально комфортного пребывания детей. В том числе открыта ясельная группа на 20 мест для детей с 2 месяцев до 2 лет, появился современный музыкально-спортивный зал.

Воспитанники старшей группы детского сада, которая имеет экологическую направленность, показали свои работы. Сделаны они на нешуточном уровне, ведь в распоряжении ребят есть современные 3-D микроскопы и настоящий телескоп.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, родители и воспитатели поблагодарили гостя за строительство нового корпуса детского сада - это был один из важнейших наказов избирателей Большеберезниковского района.

«Мы стремимся к тому, чтобы создавать равные условия для детей, - подчеркнул Владимир Волков. - И делаем все возможное, чтобы самые современные образовательные технологии были доступны малышам и в городе, и в сельской местности».

Оценивая работу строителей, Глава Мордовии отметил, что всё сделано очень качественно, с большой ответственностью и заботой о детях.

Дом культуры, детский сад, парк - все эти новые объекты в Больших Березниках появились в этом году. До конца года в райцентре будет сдан трехэтажный дом по программе переселения из аварийного жилья, в следующем году планируется ввести в строй новый стадион. В ходе беседы с жителями района Владимир Волков пообещал, что в рамках реализации нацпроектов обустройство сельских территорий продолжится.

В этот же день Глава Мордовии посетил новый Свято-Троицкий храм в Больших Березниках.

ИСТОЧНИК KP.RU