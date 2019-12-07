2019-12-07T15:19:26+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Мы должны исключить ДТП с общественным транспортом»

Тему безопасности при перевозке пассажиров затронули в ходе совещания в правительстве области
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Несмотря на снижение количества ДТП с участием общественного транспорта, ситуация с этим в Пензенской области остается напряженной. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве региона.

С января по октябрь этого из-за нарушения ПДД водителями автобусов произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с 64 пострадавшими.

- Люди обращаются ко мне с жалобами на техническое состояние транспорта, несоблюдение интервала движения в вечернее время, хамство водителей, - отметил глава региона. - И что страшнее всего - люди рассказывают о лихачестве, несоблюдении правил дорожного движения.

Иван Белозерцев потребовал ужесточить контроль за работой общественного транспорта, а также организаций по перевозке грузов, со стороны минпрома Пензенской области. Кроме того, он поручил организовать взаимодействие главных врачей районных больниц с ГИБДД по соблюдению правил допуска водителей к управлению транспортными средствами.

- ДТП с участием пассажирского транспорта мы должны исключить полностью, - призвал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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