2019-12-07T15:08:14+03:00
Происшествия

СУ СК по Пензенской области проверит сообщение СМИ об авариях на улице Бекешской

После сюжета на федеральном канале делом заинтересовался главный следственный комитет
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера журналисты одного из СМИ сообщили о жалобах жителей улицы Бекешской в Пензе на многочисленные ДТП в опасной близости от их домов. Участок улицы представляет собой довольно крутой склон, который с приходом холодов превращается в каток. По сообщениям населения, аварии здесь случаются постоянно, но ни дорожным службам, ни администрации города нет до этого дела.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области проверить действия (бездействие) лиц, ответственных за безопасность дорог. Представители ведомства уже посетили и осмотрели участок дороги.

СУ СК по Пензенской области проверяет улицу Бекешскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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