Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области получил ведомственную медаль

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-07T14:06:07+03:00

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В ходе военного совета командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин подвел итоги служебно-боевой деятельности за 2019 год и определил задачи на 2020.

- В текущем году не допущено проникновений нарушителей на охраняемые объекты и к специальным грузам, обеспечена их надежная охрана. За этот год сотрудники Росгвардии доставили в полицию около 220 тысяч граждан, в том числе по подозрению в совершении преступлений – почти 15 тысяч.

Ряд военнослужащих и сотрудников за высокие личные показатели в служебной деятельности и успехи в поддержании боевой готовности войск национальной гвардии Российской Федерации были отмечены государственными, ведомственными наградами, а также ценными подарками.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности недавно учрежденной медалью «Генерал от инфантерии Е.Ф. Комаровский» был награждены начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов.

Также за высокие показатели в служебно-боевой деятельности и успешное выполнение поставленных задач 24 представителя округа были представлены к государственным и 418 – к ведомственным наградам.

ИСТОЧНИК KP.RU