В Пензе представили проект бюджета города на 2020 год
Основные параметры депутатам представила начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина. Она пояснила, что документ сформирован с учетом поправок, поступивших по результатам работы пяти отраслевых комиссий, замечаний Контрольно-счетной палаты Пензенской городской Думы, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.
- Доходная часть бюджета в проекции на 2020 год в части налоговых и неналоговых доходов остаётся неизменной - 5 млрд 445,4 млн рублей. Налоговый доход на 2020 год планируется в сумме 4 млрд 602,3 млн рублей, если сравнивать с утвержденным планом 2019 года - это больше на 407,1 млн рублей. Неналоговые доходы запланированы в сумме 843,1 млн рублей, - сообщила Ольга Викторовна.
Дефицит городского бюджета в следующем году должен составить 216 млн рублей, что меньше, чем в текущем, на сумму 504,6 млн рублей.
Ожидается, что общий объем доходов бюджета города составит 13 млрд. 642,5 млн рублей, расходов - 13 млрд. 858,5 млн рублей.
Представленный документ учитывает предложения депутатов по поводу финансирования мероприятий по организации уличного освещения, обновлению инструментального фонда учреждений культуры, созданию модельной библиотеки, развитию института ТОС и ряда других.
При этом в проект пока не вошел ряд расходов текущего характера.
Впоследствии проект главного финансового документа будет дорабатываться.
В ходе обсуждения деталей у депутатов возник вопрос по поводу выделения средств на разработку проектно-сметной документации на строительство ледового дворца в дальнем Арбеково. О планах рассказал глава администрации города Андрей Лузгин.
- В этом микрорайоне есть потребность в подобном учреждении - там не развита социальная инфраструктура, нет спортивных объектов. Строительство крытого катка для занятий фигурным катанием будет проходить в рамках нацпроекта.
ИСТОЧНИК KP.RU