В Пензе представили проект бюджета города на 2020 год

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-07T12:46:32+03:00

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Основные параметры депутатам представила начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина. Она пояснила, что документ сформирован с учетом поправок, поступивших по результатам работы пяти отраслевых комиссий, замечаний Контрольно-счетной палаты Пензенской городской Думы, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

- Доходная часть бюджета в проекции на 2020 год в части налоговых и неналоговых доходов остаётся неизменной - 5 млрд 445,4 млн рублей. Налоговый доход на 2020 год планируется в сумме 4 млрд 602,3 млн рублей, если сравнивать с утвержденным планом 2019 года - это больше на 407,1 млн рублей. Неналоговые доходы запланированы в сумме 843,1 млн рублей, - сообщила Ольга Викторовна.

Дефицит городского бюджета в следующем году должен составить 216 млн рублей, что меньше, чем в текущем, на сумму 504,6 млн рублей.

Ожидается, что общий объем доходов бюджета города составит 13 млрд. 642,5 млн рублей, расходов - 13 млрд. 858,5 млн рублей.

Представленный документ учитывает предложения депутатов по поводу финансирования мероприятий по организации уличного освещения, обновлению инструментального фонда учреждений культуры, созданию модельной библиотеки, развитию института ТОС и ряда других.

При этом в проект пока не вошел ряд расходов текущего характера.

Впоследствии проект главного финансового документа будет дорабатываться.

В ходе обсуждения деталей у депутатов возник вопрос по поводу выделения средств на разработку проектно-сметной документации на строительство ледового дворца в дальнем Арбеково. О планах рассказал глава администрации города Андрей Лузгин.

- В этом микрорайоне есть потребность в подобном учреждении - там не развита социальная инфраструктура, нет спортивных объектов. Строительство крытого катка для занятий фигурным катанием будет проходить в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU