2019-12-06T16:45:12+03:00
Звезды

12 декабря в Пензе торжественно закроют Год театра

Начало в 18:30
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Министерство культуры и туризма Пензенской областиФОТО: Министерство культуры и туризма Пензенской области
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12 декабря на Большой сцене Пензенского областного драматического театра состоится торжественная церемония закрытия Года театра в России.

В течение всего года в нашем регионе проходили фестивали «МаскерадЪ» и «Театральные экзерсисы», творческие лаборатории, конкурсы чтецов, фестивали любительских театральных коллективов. Торжественное мероприятие станет их итогом. В программе церемонии - театрализованный пролог, выступления официальных лиц, творческие отчеты за год профессиональных театральных коллективов.

По окончании торжественной части зрители увидят моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» по роману Нодара Думбадзе в исполнении актера Московского театра на Юго-Западе Георгия Иобадзе.

Пригласительный билет на праздничный вечер можно получить в кассе драматического театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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