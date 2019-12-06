2019-12-06T16:32:52+03:00
Происшествия

Житель Пензенской области, надругавшийся над тремя девочками, предстал перед судом

Приговор пока не вступил в законную силу
Анна ЧЕРНАЯ
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31-летний житель Лунинского района предстал перед судом. В августе этого года мужчина, будучи нетрезвым, совершил действия сексуального характера в отношении трех девочек - четырех, семи и девяти лет. На следующий день после этого мужчина повторил свой проступок.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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