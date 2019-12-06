2019-12-06T13:59:28+03:00
Общество

В Пензенской области пройдет молодежный форум «Инженеры будущего»

Его проведение обсудили сегодня в правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что местом проведения форума выбран санаторно-оздоровительный комплекс «Чистые пруды». Само мероприятие состоится в июле будущего года.

- Финансирование форума будет осуществляться из нескольких источников: часть средств выделим из бюджета, часть предоставит «Союз машиностроителей России» и его пензенское отделение, еще часть - Федеральное агентство по делам молодёжи, - отметил глава региона. – Форум будет представлять собой летний лагерь для молодых инженеров, конструкторов и технологов.

Решение о проведении Форума в нашей области было озвучено на площадке Петербургского экономического форума после подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве правительства региона, Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

- Форум «Инженеры будущего» дает нам возможность повысить имиджевую составляющую, привлечь дополнительные инвестиции, показать свои главные достижения, презентовать продукцию местных промышленных предприятий и создать новые деловые связи, - подчеркнул Иван Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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