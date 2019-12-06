Саранск преображается к Новому году

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-06T13:46:30+03:00

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В Саранске полным ходом ведутся работы по новогоднему убранству улиц, площадей и зданий. Вчера специалисты приступили к сборке главной новогодней красавицы Пролетарского района на площади по улице Коваленко. После этого работы по монтажу елок стартуют в Октябрьском районе, где будет установлено сразу три новогодних символа: на главной площади района на улице Гожувской, на проспекте Российской Армии и в рабочем поселке Луховка. В общей сложности в Саранске украсят 14 новогодних красавиц, семь из которых установят в населенных пунктах городского округа. На Советской площади Саранска в настоящее время ведется монтаж световых конструкций, а 10 декабря специалисты начнут установку главной елки столицы Мордовии.

Для встречи Нового 2020 года Саранск планируется украсить праздничными гирляндами общей протяженностью более 100 км, а также более чем 700 световыми консолями и светодинамическими установками, 1100 световых сосулек и снежинок.

Весь комплекс работ по новогоднему украшению Саранска планируется завершить до 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU