В День Конституции в мэрии Пензы состоится прием граждан
По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно в День Конституции в государственных органах и органах местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан.
Задать вопросы заместителям главы пензенской администрации можно будет 12 декабря с 12:00 до 20:00. Мероприятие состоится по адресу: город Пенза, пл. Маршала Жукова, дом 4.
Личный прием проводится в порядке очереди. По желанию заявителей производится предварительная запись по телефону: 68-52-67.
При личном обращении на прием необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Заявители имеют возможность направить обращение в электронной форме в администрацию города Пензы через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU