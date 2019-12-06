В День Конституции в мэрии Пензы состоится прием граждан

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-06T11:33:56+03:00

Предварительно можно записаться по телефону

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По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно в День Конституции в государственных органах и органах местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан.

Задать вопросы заместителям главы пензенской администрации можно будет 12 декабря с 12:00 до 20:00. Мероприятие состоится по адресу: город Пенза, пл. Маршала Жукова, дом 4.

Личный прием проводится в порядке очереди. По желанию заявителей производится предварительная запись по телефону: 68-52-67.

При личном обращении на прием необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Заявители имеют возможность направить обращение в электронной форме в администрацию города Пензы через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU