Жители 238 пензенских домов получат компенсации на оплату отопления
Вчера в Пензе состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по безопасности и городскому хозяйству. Одной из тем заседание стали компенсации оплат услуг теплоснабжения. Руководитель пензенского Управления ЖКХ Александр Утин отметил, что некоторые жители одно- и двухэтажных домов жалуются на высокую стоимость услуг.
- Речь идет о домах до 1999 года постройки, отметил руководитель ведомства. - Всего их в Пензе 238. Для многих собственников месячный платеж доходит до пяти тысяч рублей в зависимости от площади квартиры.
Компенсация расходов на оплату данных коммунальных услуг предоставляется в размере 20 процентов от ежемесячно начисляемой суммы. Основное условие – стоимость гигокалории в этих строениях должно превышать 1772,05 рублей. Компенсация назначается при отсутствии задолженности по оплате за ЖКУ.
Так, в отопительный период 2017 - 2018 годов данные выплаты получали более 690 жителей города, в 2018 - 2019 годах для оформления компенсации в Социальное управление города обратились 673 человека. Ежегодно из бюджета Пензы на эти цели направляется более двух миллионов рублей.
С заявлением о назначении компенсации граждане могут обратиться в отдел Социального управления города Пензы по месту жительства либо через ГАУ «МФЦ».
ИСТОЧНИК KP.RU