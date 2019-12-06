2019-12-06T10:36:03+03:00
Происшествия

В Каменке задержали мужчину, разбившего витрину в местном баре

Задержанный был доставлен в дежурную часть для дальнейших разбирательств
Анна ЧЕРНАЯ
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Патрулируя улицы Каменки, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из баров города сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись к охраняемому объекту. По словам посетителей бара, неизвестный мужчина, будучи нетрезвым, набросился с кулаками на хозяина бара, после чего разбил ногой витрину с продуктами и осколком запустил в женщину. Все действия хулигана сопровождались криками, нецензурной бранью и угрозами.

29-летний дебошир был задержан и передан в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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