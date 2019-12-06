2019-12-06T09:21:16+03:00
Общество

В Пензе наградили «Добровольцев Сурского края»

Мероприятие состоялось вчера в областной библиотеке имени Лермонтова
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Награждение было приурочено ко Дню волонтера, который с прошлого года отмечается в РФ по указу Президента страны Владимира Путина. К гостям торжества обратился губернатор Иван Белозерцев:

- От всей души поздравляю вас с Днем добровольца! Этот праздник объединяет всех неравнодушных. Среди волонтеров, которые собрались здесь, и молодежь, и ветераны. Это люди, которые любят жизнь, которые свои силы, знания, опыт, свои душу и сердце отдают на помощь тем, кто в этом нуждается. Большое спасибо за ваш труд. Вы особенные люди, вы любите жизнь и меняете ее к лучшему, и это важно для всех нас.

Победителю регионального конкурса «Добровольцы Сурского края» в номинации «Социальный проект года» был вручен сертификат на 50 тысяч рублей. Победителям в номинации «Доброволец года» в каждой возрастной категории – сертификаты на 10 тысяч рублей, лауреатам конкурса – памятные подарки.

Кроме того, за вклад в реализацию государственной молодежной политики и развитие волонтерского и добровольческого движения в Пензенской области шестеро пензенцев удостоены благодарственных писем губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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