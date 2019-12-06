2019-12-06T09:01:35+03:00
Происшествия

Жительница Мордовии пострадала при пожаре

Женщина получила ожоги и была госпитализирована
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Днем 4 декабря в пожарно-спасательную службу Ромодановского района поступило сообщение о возгорании в трехквартирном жилом доме в селе Анненково.

Жительница одной из квартир 1952 года рождения получила ожоги. Покинуть горящую квартиру женщине помог сосед. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Площадь пожара составила 170 квадратных метров. Причина не называется.

МЧС Мордовии напоминает о правилах пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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