В Пензе состоится митинг в память жертв Спитакского землетрясения

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-06T08:44:44+03:00

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Завтра у памятника «Армянский Хачкар», установленного на Соборной площади, состоится митинг, посвященный памяти жертв Спитакского землетрясения. Напоминаем вам, что природный катаклизм, унесший жизни более 25 тысяч человек, произошел в Армянской ССР в 1988 году.

Мероприятие начнется в 11:00 с божественной литургии. Затем к собравшимся обратятся представители армянской общественности, участники ликвидации последствий землетрясения, представители власти.

- Этот день стал страшной страницей в истории армянского народа, трагедией, которая пришла в каждый дом. Все мы с болью в сердце вспоминаем тех, кто пал в страшной схватке с природой. Мы помним и благодарим тех, кто пришел в сложное время на помощь, ведь сама ликвидация последствий катастрофы стала примером сплочения народов, – сообщил председатель армянской национально-культурной автономии Пензенской области Сеник Саакян.

В прошлом году 7 декабря, в тридцатую годовщину землетрясения в Армении, местное армянское сообщество передало в дар Пензенской области особый памятный знак Хачкар – объединенные в единую композицию армянский и православный кресты. В этом году символ дружбы и духовной близости двух народов был установлен на территории Соборной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU