В Мордовии открыли памятник Федору Ушакову

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-05T17:53:20+03:00

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5 декабря в Темникове состоялось торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову. Монумент был установлен на центральной площади города. Чин освящения памятника небесному покровителю Мордовии совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя жителей республики с открытием памятника, отметил, что идея его установки возникла три года назад, в преддверии 200-летия памяти флотоводца.

- Федор Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости Российского флота, образцом праведности. Он - подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение, - подчеркнул Владимир Волков. - Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком.

В завершение торжественной церемонии к подножию памятника Федору Ушакову были возложены цветы. Почетные гости в этот день также посетили Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь и возложили цветы на могилу Федора Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU