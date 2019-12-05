Ассоциация законодателей субъектов ПФО

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-05T13:13:02+03:00

Проходит 5 декабря в Саратове под председательством ее координатора, спикера парламента Пензенской области Валерия Лидина

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Перед началом пленарного заседания законодатели посетили проспект Кирова, который является визитной карточкой города. В рамках реализации госпрограммы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» за летний период проведена реконструкция общественного пространства, являющегося частью большого пешеходного кольца длиной 8 км.

Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов рассказал о том, что преобразования будут продолжены.

Далее участники выездного мероприятия осмотрели строящийся десятиэтажный жилой дом № 215 ЖСК «На Большой Горной». Это один из самых известных долгостроев Саратова. Завершает его строительство генподрядчик АО «Саратовоблжилстрой». По словам генерального директора строительной организации, депутата Саратовской областной Думы Леонида Писного, в конце 2017 года введены в эксплуатацию 4 блок-секции на 146 квартир.

Валерий Лидин уточнил источник финансирования достройки. Леонид Писной пояснил, что завершение строительства осуществлялось за счет изменения проекта и включения в него в качестве инвестиционного ресурса нежилых помещений площадью 1000 кв. м и подземных гаражей. Было отмечено, что инвестор не только достраивает дом, но и создаёт всю необходимую инфраструктуру.

«Этим летом саратовские делегации три раза приезжали в Пензу, чтобы познакомиться с нашими проектами комплексного освоения жилых территории, изучали законодательство в части решения проблем обманутых дольщиков. Некоторые наработки внедрены в Саратове, что-то будет интересно другим регионам. Обмен лучшими практиками необходим для социально-экономического развития территорий Приволжского федерального округа, что важно для решения главной задачи, которую поставил Президент РФ В.В. Путин по повышению качества жизни населения», - резюмировал итоги выездного мероприятия Валерий Лидин.

Представители законодательных органов власти возложили цветы к памятникам прославленным летчикам Николаю Скоморохову и Виктору Талалихину, а также почтили память погибших минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU