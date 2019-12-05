Вступил в силу приговор бывшему главному врачу Пензенского онкодиспансера за взяточничество

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-05T11:58:57+03:00

5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 11 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Приговором Железнодорожного районного суда города Пензы от 14 июня 2019 года бывший главный врач онкодиспансера признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ и п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 11 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях в системе органов здравоохранения, сроком на 3 года, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Судом и следствием установлено, что утром 13 апреля 2018 года главный врач онкодиспансера получил часть взятки в размере 1 млн 138,5 тысяч рублей, переданную должностному лицу одним из саратовских юридических лиц.

Незаконное вознаграждение получено им за совершение в пользу данной организации бездействия и незаконных действий по обеспечению условий, необходимых для участия данного юридического лица в аукционах на право заключения контракта на поставку лекарственных препаратов, заключение контрактов и поддержание тем самым объемов реализации этой организацией лекарственных препаратов.

Всего за период с декабря 2016 года по апрель 2018 года главный врач лечебного учреждения получил от этой фирмы взятку в общей сумме более 1,3 млн рублей.

Кроме того, руководителем лечебного учреждения была получена еще одна взятка от другого юридического лица города Саратова в размере 246,5 тысяч рублей за совершение главврачом аналогичных незаконных действий в пользу данной организации, связанных с обеспечением условий её участия в открытых аукционах на право заключения с ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» контрактов на поставку лекарственных препаратов и последующим их заключением.

После получения денег 13 апреля 2018 года главный врач был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей регионального следственного управления и УФСБ России по Пензенской области.

Бывший главный врач онкологического диспансера обжаловал обвинительный приговор суда. Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда апелляционная жалоба осужденного оставлена без удовлетворения. Приговор Железнодорожного районного суда города Пензы вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU