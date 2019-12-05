Мордовия получит более 2 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-05T11:24:32+03:00

Средства будут выделены из российского бюджета для исполнения всех мер социальной поддержки

Изменить размер текста: A A

Распоряжением Правительства РФ № 2881-р от 30 ноября утверждено распределение дотаций регионам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год. Всего такую дотацию получат 22 региона страны. Мордовии выделена самая большая сумма среди этих субъектов РФ - 2 млрд 160 млн 476 тысяч рублей.

Глава РМ Владимир Волков заявил: «Эти средства пойдут на выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Также эти деньги предназначены для исполнения всех мер социальной поддержки - это и выплаты по 5%-й ипотеке, и детские пособия, и различного рода компенсации. Таким образом, республика до конца года выполнит все свои социальные обязательства», отмечает пресс-служба Правительства Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU